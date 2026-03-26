guida ufficiosa alla mlb 2026

È stata pubblicata una guida non ufficiale sulla stagione 2026 della Major League Baseball. La pubblicazione fornisce dettagli e informazioni sulla prossima annata del campionato, senza essere un documento ufficiale delle autorità sportive. La guida si presenta come uno strumento di orientamento per gli appassionati, offrendo dati e analisi riguardanti le squadre e le partite in programma.

Se ci pensate, il baseball è come gli alberi: una di quelle sequoie millenarie che popolano, timide e poderose, i parchi della Sierra Nevada. Uno sport centenario che dentro di sé porta la testimonianza e l'eredità del suo passato e delle sue regole, strane o giuste che siano, e come le sequoie il baseball muore con il freddo d'ottobre e rinasce con i primi caldi della primavera, un rituale americano delle stagioni. A ottobre ci eravamo lasciati con alcuni dei più grandi playoff MLB dell'ultimo decennio. Dai Seattle Mariners e le loro speranze spazzate via a soli cinque out dalla leggenda, fino alle storiche World Series tra i Toronto Blue Jays e Los Angeles Dodgers, decise nel modo più crudele possibile, e che hanno consacrato, ancora una volta, la legge del più forte (e del più ricco). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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