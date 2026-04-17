Il Tribunale di Lucca ha deciso che un automobilista condannato per aver causato la morte di un pedone nel 2021 dovrà restituire più di 841 mila euro alla compagnia assicurativa. L’uomo era stato trovato alla guida in stato di ebbrezza alcolica al momento dell’incidente. La cifra riguarda il rimborso di somme pagate dall’assicurazione in favore della famiglia della vittima. La sentenza si basa su un procedimento legale iniziato dopo il sinistro.

Il Tribunale di Lucca ha stabilito che l’automobilista responsabile della morte di un pedone nel 2021 dovrà restituire oltre 841mila euro alla compagnia assicurativa. La decisione, emessa dal giudice Antonio Mondini, chiude un lungo contenzioso civile nato dopo un tragico incidente avvenuto sulla statale Sarzanese. La dinamica del sinistro e la condanna penale. Tutto ebbe inizio nel pomeriggio del 24 aprile 2021, in località Bozzano. Un uomo che guidava una BMW percorreva la statale Sarzanese quando travolse un pedone che si muoveva a bordo strada nella medesima direzione. L’impatto fu fatale, causando il decesso del passante. Gli accertamenti condotti subito dopo l’evento rivelarono che il conducente del veicolo si trovava sotto l’influenza dell’alcol.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guida ubriaco e uccide un pedone: deve restituire 841mila euro

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