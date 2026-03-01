Podio prezioso per Guerrini e Prusak nella Comunitat Valenciana

Arezzo, 1 marzo 2026 – . Terzo posto per il team sammarinese dopo una gara di altissimo livello iniziata decisamente male. La FIA Ecorally Cup 2026 si apre con la vittoria dei campioni nazionali spagnoli Manuel Pérez Aicart e Javier Herrera Alejos con una efficientissima Hyundai Inster che ha dominato la classifica dei consumi. I due iberici, originari di Castellón, non sono nuovi a piazzamenti e vittorie in gare importanti anche in altre categorie del motorsport. Secondi i cechi Ždárský-Nábelek con un risicato margine sul team Gass Racing formato da Guerrini e Prusak che vanno a podio nonostante le condizioni fisiche precarie del pilota toscano.