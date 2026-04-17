Guerra tra bande criminali scattano sei misure cautelari

All’alba, le forze dell’ordine hanno eseguito sei misure di custodia cautelare su ordine del giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura. Le persone coinvolte sono accusate di aver partecipato a una faida tra bande criminali, con accuse di porto illegale di armi da fuoco, danneggiamenti e minacce aggravate dall’uso delle armi. Le indagini si sono concentrate su episodi di violenza tra gruppi rivali.

All'alba la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta della Procura di Messina, a carico di 6 soggetti gravemente indiziati, in concorso fra di loro, dei reati di porto illegale di armi da sparo, danneggiamento e minaccia aggravati dall’uso delle armi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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