Armi e droga nel terreno | scattano due nuove misure cautelari dopo il ricorso

A Veglie, nel Nord Salento, sono state applicate due misure cautelari a seguito di un procedimento legato allo spaccio e alla detenzione di armi clandestine. La vicenda riguarda un’indagine in corso che ha portato all’emissione delle misure. Le autorità hanno agito dopo aver raccolto elementi sufficienti per procedere, senza indicare ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sui reati specifici.

VEGLIE – Nuovo capitolo di una vicenda legata allo spaccio e alla detenzione di armi clandestine nel Nord Salento. Nelle scorse ore, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Campi Salentina, assieme ai colleghi delle stazioni di Veglie e Lecce Santa Rosa, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale del Riesame lo scorso 5 marzo. Destinatari del provvedimento sono un 52enne e una 46enne, entrambi di Veglie: Sonia Fiore e Piero Fiore. La misura scaturisce dall'accoglimento dell'appello presentato dalla Procura della Repubblica di Lecce contro una precedente decisione del gip, ribaltando la valutazione cautelare sulla scorta degli elementi investigativi raccolti dai militari dell'Arma.

Armi e droga nel terreno: scattano due nuove misure cautelari dopo il ricorsoI carabinieri della compagnia di Campi Salentina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo e una donna di Veglie. Il provvedimento, emesso dal Tribunale del Riesame di ...

Armi e droga nascoste in giardino, scattano due arresti dopo la decisione del RiesameL'operazione dei Carabinieri di Campi Salentina porta in carcere un 52enne e ai domiciliari una donna di 46 anni. L'inchiesta era partita da un controllo stradale nell'ottobre 2025.

