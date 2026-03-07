Corruzione nella sanità a Palermo | sei misure cautelari tra medici imprenditori e un faccendiere

Nell’ambito di un’indagine sulla corruzione nella sanità a Palermo, sei persone sono state colpite da misure cautelari. Tra queste ci sono medici, imprenditori e un individuo descritto come “faccendiere”. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti nell’ambito di un procedimento che riguarda reati contro la pubblica amministrazione nel settore sanitario. L’operazione coinvolge diverse figure legate a pratiche illecite.

La Squadra Mobile di Palermo, guidata da Antonio Sfameni, ha eseguito sei misure cautelari disposte dal Gip nell'ambito di una vasta indagine su presunti episodi di corruzione legati alla sanità pubblica. I provvedimenti riguardano pubblici ufficiali e imprenditori accusati, a vario titolo, di reati contro la pubblica amministrazione. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo e condotta dalla sezione anticorruzione della Squadra Mobile tra il 2024 e il 2025. Tra i destinatari delle misure più severe figurano tre persone poste agli arresti domiciliari. Tra questi N.G., 65 anni, indicato dagli investigatori come facilitatore nelle pratiche per il riconoscimento di stati invalidanti. La squadra mobile della polizia di Palermo ha sequestrato oltre 1,2 milioni di euro in contanti a Giuseppe Nicoletti, 65 anni. Medici compiacenti, false certificazioni e mazzette per ottenere illecitamente benefici assistenziali. Al centro dell'indagine un faccendiere che intascava fino a 7mila euro a pratica.