Una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano è entrata in vigore alla mezzanotte locale, dopo l’annuncio del presidente statunitense. La sospensione delle ostilità è stata concordata tra le parti e si basa su un accordo ufficiale. Nel frattempo, le forze armate iraniane, conosciute come Pasdaran, hanno dichiarato di mantenere il dito sul grilletto, rafforzando la tensione nella regione.

Tregua di dieci giorni tra Israele e Libano: è entrata in vigore alla mezzanotte locale dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump. Non sono venute meno, però, le tensioni: Tel Aviv non prevede ritiri immediati e Hezbollah contesta la presenza delle truppe e denuncia nuovi attacchi. Il presidente Usa si è detto ottimista sul fronte iraniano: "Siamo molto vicini a concludere un accordo con Teheran". Di seguito la cronaca della giornata: Trump, "il Papa deve capire che il mondo è crudele" Leone XIV può dire quello che vuole sulle questioni mondiali, ma deve comprendere la realtà di un "mondo crudele". Lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'ovest degli Stati Uniti, rinfocolando così le tensioni con il Papa americano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra in Iran, la giornata. Al via la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. I Pasdaran: "Dito sul grilletto"

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