Israele e Libano hanno annunciato l’inizio di una tregua di dieci giorni, che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di giovedì. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda un’interruzione delle ostilità tra le due parti. In parallelo, un ex presidente americano ha commentato la decisione, menzionando la presenza di Hezbollah e sperando che si comporti in modo appropriato durante il periodo di cessate il fuoco.

Guerra in Iran, le notizie in diretta Israele e Libano hanno siglato un cessato il fuoco di dieci giorni a partire dalla mezzanotte di giovedì. “La tregua includerà Hezbollah. Spero che si comporti bene durante questo importante periodo di tempo”, ha detto il presidente Usa Donald Trump. Inizio diretta: 170426 08:19 Fine diretta: 170426 23:30 08:30 170426 Iran, per la Spagna si collegherà a vertice Hormuz il ministro degli Esteri Il governo spagnolo parteciperà in videoconferenza al vertice in programma oggi a Parigi per la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. A collegarsi durante la riunione sarà il ministro degli Esteri José Manuel Albares e non il premier Pedro Sanchez, impegnato nel primo vertice tra Spagna e Brasile che si tiene a Barcellona.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, al via la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Trump: “Include Hezbollah, spero si comporti bene”

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