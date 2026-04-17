Guerra in Iran | Il carburante per aerei finirà in sei settimane ma Bruxelles per ora smentisce

Un funzionario dell'Agenzia internazionale per l’energia ha avvertito che il carburante per aerei potrebbe esaurirsi entro sei settimane. Ha precisato che il 75% del combustibile per jet impiegato nella Unione Europea deriva da Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati. Bruxelles ha risposto smentendo questa stima, ma l’allarme rimane al centro delle notizie. La situazione legata alla guerra in Iran ha alimentato preoccupazioni sulla disponibilità di carburante.

Prima la politica, poi inevitabilmente la pratica. Lasciando ai Paesi interessati la strategia per la risoluzione della crisi nel Golfo Persico, ormai sottoposto ad un doppio blocco alla navigazione in entrata e uscita dallo Stretto di Hormuz, resta la generica oscillazione del prezzo del petrolio e la previsione ormai diffusa di forme di limitazione al consumo di benzina e gasolio per la mobilità su strada. Cioè che invece i governi nazionali in Europa tendenzialmente faticano ancora a raccontare è nelle parole di Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l’energia: “L'Europa potrebbe avere a disposizione carburante per aerei ancora per sole sei settimane”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guerra in Iran: “Il carburante per aerei finirà in sei settimane”, ma Bruxelles (per ora) smentisce Notizie correlate “L’Europa ha carburante per gli aerei forse per sei settimane”: l’allarme dell’Aie. Flussi record dagli Usa, ma non basteràSolo un terzo del cherosene per aerei arrivato dal Golfo Persico rispetto a quello importato il mese precedente. Voli aerei a rischio, quanto dureranno le scorte di carburante? "Sei settimane"Quanto dureranno le riserve di carburante per gli aerei in Europa? “Sei settimane”, secondo Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guerra in Iran: ultimi aggiornamenti sulle opinioni nel mondo e in Italia; Voci arabe sulla guerra in Iran: Donald Trump nell'imbuto di due ideologie radicali; L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; Guerra all’Iran, le prossime 72 ore sono decisive. Guerra Iran-Usa, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi di HormuzUn piano di sminamento pronto da mettere in campo, soprattutto se la tregua tra Iran e Stati Uniti sarà prolungata. La cosiddetta coalizione dei Volenterosi di Hormuz torna a riunirsi oggi, 17 april ... tg24.sky.it Iran, la guerra in diretta: in vigore il cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele-Libano. In Francia riunione con 30 PaesiLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: da mezzanotte è iniziato il cessate il fuoco di 10 giorni in Libano tra le Forze ... fanpage.it #intanto La gaffe del ministro della guerra americano: pensa di citare la Bibbia, ma è Pulp Fiction. facebook Lusso, la guerra in Medio Oriente pesa sulla crescita del settore, "ma non è il fattore fondamentale", dice Luca Solca (MD e Sector Head Global Luxury Goods di Bernstein), che spiega gli elementi che stanno condizionando la difficile situazione delle aziende x.com