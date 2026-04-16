Voli aerei a rischio quanto dureranno le scorte di carburante? Sei settimane

Secondo Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia, le scorte di carburante per gli aerei in Europa dureranno circa sei settimane. La sua previsione è stata fatta durante un'intervista con l'Associated Press. La questione della disponibilità di carburante è al centro dell'attenzione in relazione ai possibili rischi per i voli aerei nel continente.

Quanto dureranno le riserve di carburante per gli aerei in Europa? “Sei settimane”, secondo Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia nel corso di un'intervista con l'Associated Press. L'esperto ha definito la chiusura dello Stretto di Hormuz come "la più grande.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Quanto dureranno le scorte di carburante degli aeroporti?«Se il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossime tre settimane, una carenza... Leggi anche: Voli e cancellazioni, quanto carburante per gli aerei hanno i Paesi? «L’Italia ha scorte per 7 mesi, il Regno Unito per 3» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Voli già prenotati per l'estate, come difendersi dai rischi di cancellazione?; Voli in Europa, sale l'allarme cherosene. Estate a rischio: solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorni; L'allarme degli aeroporti Ue: 'Tre settimane, poi voli a rischio'; Il dossier. Voli a rischio tra pochi mesi: ecco le garanzie per i passeggeri. Non solo Ryanair: quali voli saranno cancellati per la crisi energetica. A rischio anche i rimborsiLa crisi energetica colpisce il settore aereo: voli cancellati, tratte ridotte e rimborsi a rischio. Ecco cosa sta succedendo e cosa aspettarsi. alfemminile.com Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegueDel resto, l’associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) stima che circa il 25-30% della domanda europea di carburante per aerei provenga proprio dal Golfo Persico, il che rende il ... tg24.sky.it Viaggiare quest’estate costerà di più Il professor Andrea Giuricin, economista dei trasporti, spiega perché il prezzo del carburante potrebbe portare a biglietti aerei più cari e persino a cancellazioni preventive dei voli meno redditizi - facebook.com facebook