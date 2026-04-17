Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha dichiarato che il proprietario della squadra sembra essere troppo impaziente nel tentativo di rilanciare il team in campionato. Secondo quanto riferito, l’imprenditore ha manifestato una certa pressione per ottenere risultati rapidi, senza attendere i tempi necessari per uno sviluppo equilibrato. La questione riguarda le strategie di investimento e le tempistiche di crescita dell’intera scuderia.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Guenther Steiner, team principal di Haas F1, ha condiviso la sua analisi sulla situazione attuale di Aston Martin, evidenziando le sfide che il team sta affrontando. Lawrence Stroll, proprietario della squadra canadese, ha dichiarato nel 2022 che Aston Martin sarebbe stata al “top” della Formula 1 entro cinque anni. Con solo un anno rimasto per raggiungere questo obiettivo, la realtà è ben diversa: il team non ha ancora guadagnato punti e ha registrato cinque ritiri (DNFs) in sole tre gare. La mancanza di rendimento ha sollevato interrogativi sulla gestione e sull’approccio di Stroll.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guenther Steiner ritiene che Lawrence Stroll sia troppo impaziente per rilanciare l’Aston Martin in F1.

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