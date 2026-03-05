F1 allarme Aston Martin | Alonso e Stroll temono danni per le vibrazioni della monoposto

L'Aston Martin di Formula 1 segnala problemi con le vibrazioni della monoposto che preoccupano Alonso e Stroll. I piloti si sono lamentati durante le sessioni di prove e qualifiche, evidenziando difficoltà di guida e possibili rischi per la sicurezza. La squadra sta analizzando le cause e cercando soluzioni per ridurre le vibrazioni e migliorare le prestazioni in vista delle prossime gare.

AGI - Il team Aston Martin di Formula 1 affronta un avvio di stagione estremamente complicato dopo che il capo della scuderia e progettista della nuova monoposto, Adrian Newey, ha rivelato che i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll temono possibili danni permanenti ai nervi delle mani a causa delle fortissime vibrazioni della vettura e potrebbero non essere in grado di completare il Gran Premio d'Australia, gara inaugurale della stagione in programma questo fine settimana a Melbourne. La monoposto progettata da Newey ha mostrato gravi problemi già nei test pre-stagionali svolti in Bahrein, dove la squadra è risultata la più lenta del gruppo e anche quella che ha percorso meno giri, completandone appena 128 in tre giorni di prove - una distanza che molte altre scuderie hanno coperto nell'arco di una sola giornata. 🔗 Leggi su Agi.it

