Un confronto tra il modo di gestione di Lawrence Stroll e quello di Roman Abramovich mette in evidenza alcune somiglianze. Stroll, proprietario dell’Aston Martin F1, è stato paragonato a Abramovich, noto per aver gestito club di calcio attraverso approcci diretti e decisioni rapide. La somiglianza tra i due si concentra sullo stile di gestione e sulla volontà di intervenire in modo diretto nelle operazioni sportive.

"> Il Parallelo tra Lawrence Stroll e Roman Abramovich. Will Buxton, noto commentatore e analista del motorsport, ha recentemente evidenziato come lo stile di gestione di Lawrence Stroll in Aston Martin ricordi da vicino l’approccio di Roman Abramovich al Chelsea FC. A suo avviso, la strategia di Stroll di investire ingenti somme di denaro in soluzioni rapide può essere paragonata a quella del magnate russo, che ha spesso apportato cambiamenti radicali nella sua squadra senza piani a lungo termine. La storia di Stroll è caratterizzata da investimenti massicci per migliorare le performance della scuderia, ma i risultati attesi non si sono materializzati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lawrence Stroll gestisce l’Aston Martin F1 come un club di calcio: ecco perché.

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