Gualtieri patto scellerato con il partito delle occupazioni | un esponente dello Spin Time nello staff dell’assessore alla Casa

La Giunta guidata dal sindaco ha scelto di inserire nello staff dell’assessore alla Casa un rappresentante di uno dei gruppi coinvolti in occupazioni di immobili pubblici. Si tratta di Michelangelo Ricci, nominato come collaboratore. La decisione ha suscitato polemiche e discussioni tra gli esponenti politici e i cittadini, mentre l’amministrazione ha confermato la nomina senza commentare ulteriormente.

La Giunta Gualtieri ha nominato Michelangelo Ricci come collaboratore dell’Assessore alla Casa Tobia Zevi. Si tratta di un esponente di spicco dell o Spin Time: simbolo di quella galassia di spazi occupati che ha fatto dell’illegalità e dell’occupazione abusiva di edifici pubblici la propria bandiera politica. Fratelli d’Italia insorge e fa notare come “l’amministrazione Gualtieri abbia gettato definitivamente la maschera, ufficializzando il legame organico tra il Partito Democratico e l’illegalità dei centri sociali”. A parlare è Federico Mollicone: “La nomina di Michelangelo Ricci a collaboratore dell’Assessore Zevi, formalizzata con la Delibera di Giunta n.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gualtieri, patto scellerato con il partito delle occupazioni: un esponente dello Spin Time nello staff dell’assessore alla Casa Notizie correlate Il sindaco Gualtieri “ostaggio” dei centri sociali: lo Spin Time Labs entra in giuntaMichelangelo Ricci, esponente dello Spin Time Labs diventa collaboratore dell'assessore alla Casa Tobia Zevi ed FdI parte all’attacco Lo Spin-Time... Mancato sgombero dello Spin Time, il Viminale dovrà pagare risarcimentoIl ministero degli Interni è stato condannato al risarcimento di oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero dello Spin Time Labs, l'immobile di... Approfondimenti e contenuti Il sindaco Gualtieri ostaggio dei centri sociali: lo Spin Time Labs entra in giuntaMichelangelo Ricci, esponente dello Spin Time Labs diventa collaboratore dell'assessore alla Casa Tobia Zevi ed FdI parte all’attacco ... ilgiornale.it Spin Time, mobilitazione continua contro gli sgomberi: «Lo scopo sia regolarizzare, non espellere per un hotel a 5 stelle»Un'assemblea cittadina, e la decisione di avviare una mobilitazione permanente contro l'annunciato sgombero da parte del governo del centro sociale occupato Spin-Time, in zona Manzoni (ma sotto la ... roma.corriere.it