Mancato sgombero dello Spin Time il Viminale dovrà pagare risarcimento
Il mancato sgombero dello Spin Time di Roma ha portato il Viminale a dover pagare più di 21 milioni di euro di risarcimento. La decisione deriva dalla mancata rimozione dell’occupazione, avvenuta nel 2013, da parte delle autorità. Questa cifra rappresenta un'importante somma che il governo dovrà versare per un episodio che ha attirato l’attenzione della città. La vicenda riguarda un edificio simbolo di lotta sociale e resistenza.
Il ministero degli Interni è stato condannato al risarcimento di oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero dello Spin Time Labs, l'immobile di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma occupato dai movimenti per la casa nel 2013. A stabilirlo è stata la seconda sezione civile del Tribunale di Roma, nella causa intentata da "InvestiRE Sgr" in qualità di gestore del "Tip - Fondo Immobili Pubblici''. Nella sentenza che risale al 18 dicembre 2025 - ma che è stata appena notificata al Viminale - viene spiegato il motivo della scelta: ''È vero che l'occupazione illecita, e quindi il reato, è stato posto in essere da soggetti terzi, ma il danno conseguente a tale occupazione può e deve essere imputato al ministero dell'Interno che, a fronte della emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di un provvedimento di sequestro preventivo aveva uno specifico obbligo di impedire la prosecuzione dell'illecito, essendo obbligato a dare esecuzione al decreto di sequestro.🔗 Leggi su Iltempo.it
