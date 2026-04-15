Giocata fortunata in via Creti | a segno colpo da 50mila euro

A Bologna, nel concorso del 14 aprile del 10eLotto, è stato vinto un premio di 50mila euro con un “9 Oro”. Il risultato si è verificato in un punto vendita situato in via Donato Creti, secondo quanto riferito da Agipronews. La vincita rappresenta una delle scommesse fortunate dell’ultimo concorso, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulla giocata o sull’identità del vincitore.

La fortuna fa tappa a Bologna. Nell’ultimo concorso del 10eLotto, quello di martedì 14 aprile, è stato centrato un “9 Oro” da 50mila euro in un punto vendita di via Donato Creti, come riporta Agipronews. Si tratta di una delle vincite più alte registrate nella giornata.Il “9 Oro” è una delle.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi, alla Regione Fortunata vince 50mila euroSembrava finita per Sara ad Affari Tuoi: eliminati i premi più alti, aveva rifiutato 15mila euro. Leggi anche: Superenalotto, giocata fortunata a Novara: in città vinti quasi 4mila euro Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: 10eLotto, premio record nella ricevitoria brianzola: vinti 140mila euro; Vincita al Lotto nel Comasco: la fortuna bacia Montano Lucino; Lotto fortunato ad Aprilia, punta 5 euro su un terno e ne vince 22.500; Gratta e Vinci fortunato nel Vco: con un biglietto da 5 euro ne vince 20mila. Giocata fortunata in via Creti: a segno colpo da 50mila euroLa fortuna fa tappa a Bologna. Nell’ultimo concorso del 10eLotto, quello di martedì 14 aprile, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro in un punto vendita di via Donato Creti, come riporta Agiprone ... bolognatoday.it Giocata fortunata al Superenalotto ad Atri nella vigilia di Pasqua. I giocatori che hanno acquistato le 33 quote da 21 euro ciascuna hanno incassato 20mila euro #Teramo #Abruzzo - facebook.com facebook