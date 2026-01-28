truffa a una 88enne a segno un colpo da 37mila euro in gioielli

La polizia ha individuato uno dei responsabili di una truffa da 37mila euro ai danni di una donna di 88 anni. L’uomo avrebbe portato via i gioielli della signora, approfittando della sua età. Le indagini sono in corso per trovare tutti i complici e recuperare la refurtiva.

È stato identificato uno dei presunti responsabili di una truffa da 37mila euro messa a segno ai danni di una signora di 88 anni. Il colpo era avvenuto in val d'Ossola, nel Vco, a ottobre. Il trentenne, sfruttando il lavoro di un complice che si era finto carabiniere e aveva telefonato alla anziana signora dicendole che sua figlia aveva provocato un incidente e che per evitarle l'arresto occorreva del denaro, si era presentato a casa della donna e si era fatto consegnare i gioielli in oro, dal peso di 270 grammi. Per il trentenne, residente a Melito di Napoli, è scattato l'obbligo di dimora.

Due anziani spoletini sono stati raggirati da truffatori, che sono stati subito fermati dai carabinieri di Spoleto.

