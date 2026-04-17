A Grottaglie sono iniziati i lavori di messa in sicurezza nella Pineta Frantella, che era stata danneggiata da un incendio nei mesi scorsi. Le operazioni mirano a valutare e intervenire sulle aree colpite, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza dell’area verde. La decisione di intervenire è stata presa dopo le verifiche tecniche svolte nelle settimane scorse. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, secondo il cronoprogramma stabilito.

Tarantini Time Quotidiano Sono partiti i lavori di messa in sicurezza della Pineta Frantella a Grottaglie, area colpita nei mesi scorsi da un incendio che aveva segnato profondamente il territorio. Ad annunciarlo è il sindaco Ciro D’Alò, che ha comunicato l’avvio degli interventi dopo il via libera della Regione. “Finalmente posso condividere con voi una bellissima notizia. Sono partiti i lavori di messa in sicurezza della Pineta Frantella e dopo aver ottenuto il provvedimento regionale oggi la ditta ha iniziato i lavori di pulizia delle strade di collegamento e dei suoi margini. Poi si procederà alle linee tagliafuoco e ad altre attività previste nel provvedimento”, ha dichiarato il primo cittadino.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, al via i lavori nella Pineta Frantella dopo l’incendio

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