Conferenza stampa Grosso pre Pisa Sassuolo | Nzola non l’ho ancora visto ma ho questo pensiero Berardi titolare? Voglio parlare con lui

Alla vigilia della partita tra Pisa e Sassuolo, il tecnico Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa. Ha detto di non aver ancora visto Nzola in campo, ma ha già un pensiero su di lui. Ha anche accennato alla possibile titolarità di Berardi, spiegando che vuole parlare con il giocatore prima di decidere. Grosso si prepara alla sfida con attenzione, senza rivelare troppo sulle scelte di formazione.

