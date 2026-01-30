Conferenza stampa Grosso pre Pisa Sassuolo | Nzola non l’ho ancora visto ma ho questo pensiero Berardi titolare? Voglio parlare con lui
Alla vigilia della partita tra Pisa e Sassuolo, il tecnico Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa. Ha detto di non aver ancora visto Nzola in campo, ma ha già un pensiero su di lui. Ha anche accennato alla possibile titolarità di Berardi, spiegando che vuole parlare con il giocatore prima di decidere. Grosso si prepara alla sfida con attenzione, senza rivelare troppo sulle scelte di formazione.
Calciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. Ultimissime Frattesi via dall’Inter? Questo club alza il pressing per il centrocampista. Parti vicine e contatti costanti, cosa sta succedendo Insigne Pescara, ufficiale: l’attaccante torna in biancazzurro! Il comunicato e tutti i dettagli Calciomercato Serie A: scambio tra Juventus e Bologna? Due giocatori pronti a compiere il percorso inverso. Cosa sta succedendo Calciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Pisa Sassuolo
Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Cremonese: «Torna Berardi, ecco come sta. Soddisfatto del mercato? Rispondo così»
In vista della 22ª giornata di Serie A 202526, Fabio Grosso ha tenuto la conferenza stampa pre partita Sassuolo-Cremonese.
Conferenza stampa Grosso pre Como Sassuolo: «Gara tosta, dobbiamo essere bravi a fare questo. Fadera o Larienté? Mi piace alternare. Paz? Focalizzarsi su di lui significa…»
Ultime notizie su Pisa Sassuolo
Argomenti discussi: Allenamento mattutino al MFC. Domani la conferenza stampa di Mister Grosso; Allenamento mattutino al MFC. Domani la conferenza stampa di mister Grosso; ? Grosso conferma: Torna Berardi, da capire il minutaggio! Influenza per Pinamonti; Sassuolo, Grosso: Torna Berardi. Pinamonti ha un’influenza.
Conferenza stampa Grosso pre Pisa Sassuolo: le dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Grosso pre Pisa Sassuolo: le dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26 In conferenza stampa alla vigilia di Pisa Sassuolo, valida per la 23ª giornata ... calcionews24.com
CONFERENZE STAMPA 23^ GIORNATA | GROSSO: Berardi titolare e Nzola convocato? Rispondo cosìTutto pronto per l'inizio della 23^ giornata di Serie A. Ecco le conferenze stampa di tutti gli allenatori per restare ... fantamaster.it
Statistiche e curiosità di #PisaSassuolo, 23^ giornata di #SerieAEnilive Scoprile qui #ForzaSasol x.com
SERIE A Matchday 23 schedule #SerieA #football #Lazio #Genoa #pisa #sassuolo #Fiorentina #napoli #cagliari #verona #torino #lecce #atlanta #InterMilan #Cremonese #juventus #udinese #ASRoma #acmilan #bologna #everyone facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.