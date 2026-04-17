Gros-Pietro a Napoli | il Pil del Sud cresce più della media nazionale invertito il divario storico

Durante il convegno “Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, inserito nell’evento “Agenda Sud 2030”, è stato riferito che il prodotto interno lordo del Sud ha registrato una crescita superiore alla media nazionale, portando a un'inversione del divario storico con il Nord. La discussione si è concentrata sui risultati economici recenti e sulle prospettive di sviluppo per la regione. Sono stati presentati dati ufficiali e analisi di esperti in ambito economico e politico.

Nel corso del convegno “Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, inserito nell’evento “Agenda Sud 2030” e ospitato alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, il presidente della banca Gian Maria Gros-Pietro ha illustrato i principali dati sulla crescita del Mezzogiorno e il ruolo degli investimenti pubblici e privati nel rilancio dell’area. Secondo i dati richiamati, tra il 2019 e il 2024 la crescita del prodotto interno lordo del Sud ha superato quella nazionale di due punti percentuali, con un aumento cumulato del 7,7% contro il 5,8% del resto del Paese. Un andamento che, ha sottolineato, ha permesso di “invertire un divario storico e avviare un processo dinamico di crescita tendenzialmente omogeneo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Svimez vede la crescita del Sud Italia, il Pil è salito più della media nazionale Leggi anche: Economia, dati in chiaroscuro dal rapporto Irpet: il Pil cresce più della media italiana Panoramica sull’argomento Sud, Gros-Pietro: Pil 2019-2024 cresciuto più media nazionaleNapoli, 17 apr. (askanews) – Tra il 2019 e il 2024 la dinamica di crescita del Pil meridionale ha superato quella nazionale di due punti percentuali, con un aumento cumulato del 7,7% contro il 5,8% m ... askanews.it Gros-Pietro, Intesa: siamo maggiore banca del Mezzogiorno, pronti a crescere insieme al SudA nome di Intesa Sanpaolo desidero rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutte le persone che partecipano al Convegno 2026 della ... teleborsa.it