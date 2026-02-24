Il rapporto Irpet rivela che il Pil regionale cresce più della media italiana a causa di una domanda interna ancora forte e di investimenti in aumento. La regione mostra segnali di ripresa, nonostante la volatilità dei mercati internazionali. Le imprese locali continuano a investire, sostenute da incentivi e da un contesto commerciale più stabile. Tuttavia, alcuni settori mostrano segnali di rallentamento, lasciando spazio a incertezze per il futuro.

FIRENZE – Un’economia che tiene ed è in lieve crescita, in un quadro globale più che mai incerto ed instabile. La consueta analisi di inizio anno, fornita dal rapporto Irpet sull’economia toscana, restituisce l’immagine di una regione con un Pil con segno più, una produzione industriale invece in calo ma con segni di ripresa, un export trainato dalla farmaceutica (e con incoraggianti rialzi per la moda), un settore turistico che mantiene il segno più sia nella componente straniera che in quella nazionale, ed un mercato del lavoro anch’esso caratterizzato da una crescita lenta. Lo studio è stato presentato a Palazzo Strozzi Sacrati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Quali sono i settori e le aziende trainanti dell'economia in Campania: perchè il pil regionale cresce più della media nazionaleIn Campania, alcuni settori chiave come il turismo, l’agroalimentare e la manifattura contribuiscono alla crescita economica regionale.

Crescita Pil 2026, nelle stime Cgia la Campania è 6° e sopra la media italiana: i dati per provinciaSecondo le stime della Cgia, la crescita del Pil in Italia nel 2026 si conferma positiva, con la Campania che si posiziona al sesto posto tra le regioni, superando la media nazionale.

Argomenti correlati

Economia, dati in chiaroscuro dal rapporto Irpet: il Pil cresce più della media italiana; Lavoro, sanità e turismo, i sindacati chiedono tavoli di confronto con la Regione: Bisogna pensare ai giovani e un piano di rilancio; Olimpiadi dell’Economia: l’Italia se la gioca, ma il medagliere alla fine è sempre povero; Effetto Olimpiadi sul turismo grigionese? Un bilancio in chiaroscuro.

Numeri in chiaroscuro e generici. Se cala l’escavato si riduce il lavoroSul marmo dati in chiaroscuro, dietro la crescita di export e fatturato locali restano criticità strutturali. I dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio marmo non convincono a pieno Michele Folloni ... lanazione.it

Oggi la presentazione del Rapporto IRPET sull’economia toscana. Uno strumento prezioso per leggere con serietà e dati alla mano la fase che stiamo attraversando: una Toscana che tiene, con segnali di crescita e vitalità, ma che deve fare i conti con le incert - facebook.com facebook

La corruzione non è solo un costo economico: è un rischio per la democrazia. Nella nuova analisi di Valentino Bobbio (presidente di NeXt Economia) approfondiamo dati e scenari legati all' #Italia. Leggi l’articolo completo nexteconomia.org/corruzione-in-… x.com