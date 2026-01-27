Svimez vede la crescita del Sud Italia il Pil è salito più della media nazionale

Il rapporto Svimez 2025 evidenzia una crescita del Pil nel Sud Italia, superiore alla media nazionale. Presentato a Napoli, il documento analizza l’andamento economico e sociale della regione, offrendo una panoramica aggiornata sullo sviluppo del Mezzogiorno. Questi dati indicano segnali positivi di ripresa e miglioramento economico nel territorio meridionale.

Svimez vede la crescita del Sud Italia, con il Pil è salito più della media nazionale. Questo il dato portante del rapporto Svimez 2025 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno ‘, presentato a Napoli. Nel 2024 il Pil delle regioni meridionali è cresciuto sopra la media nazionale: +1% contro +0,7%. Nel resto del Paese la crescita è stata più sostenuta nelle regioni centrali (+1,1%), meno nel Nord-Ovest (+0,9%); il Nord-Est si è sostanzialmente fermato, segnando una stagnazione dell’attività economica (-0,1%). “Nel Mezzogiorno – viene spiegato – un contributo decisivo è provenuto dal settore delle costruzioni, sostenuto dagli investimenti pubblici legati al Pnrr “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nel 2024, il Pil della Campania ha registrato una crescita dell’1,3%, superando la media nazionale dello 0,7%.

