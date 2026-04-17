Grimaldi vara la Grande Tokyo | decima car carrier ammonia ready e rotta subito verso il Brasile

È stata consegnata a Shanghai la nuova nave, denominata Grande Tokyo, un car carrier progettato per il trasporto di veicoli e merci. La nave, la decima della sua categoria, è stata ufficialmente battezzata e si è subito messa in rotta verso il Brasile. La consegna si inserisce in un piano di espansione della flotta, con particolare attenzione alle rotte internazionali.

È stata consegnata e battezzata a Shanghai la nuova nave Pure Car & Truck Carrier (Pctc) Grande Tokyo. Per la flotta del gruppo Grimaldi si tratta della decima unità ammonia ready, ossia predisposta per il futuro utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo. L’unità è anche l’ultima delle sette navi gemelle commissionate ai cantieri Sws (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited) e Cstc (China Shipbuilding Trading Company Limited), entrambi parte del gruppo Cssc (China State Shipbuilding Corporation Limited). Caratteristiche e capacità della nave. La Grande Tokyo è progettata per il trasporto di veicoli – auto, Suv e furgoni, sia elettrici sia alimentati da combustibili tradizionali – oltre ad altri tipi di carico rotabile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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