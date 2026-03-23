Intervista. La direttrice racconta il progetto di rigenerazione e il futuro dell’ex area industriale, che dal 10 aprile ospiterà la prima mostra italiana di Isaac Julien Quella a Francesca Acquati, direttrice generale e responsabile artistica di gres art 671, è la quarta intervista del progetto editoriale firmato Eppen che intende fotografare lo stato dell’arte della cultura bergamasca. La conversazione avviene mentre negli spazi di gres art 671 è in corso l’allestimento della mostra di Isaac Julien, «Museum Dreams», in apertura il prossimo 10 aprile. Un progetto che interroga il ruolo del museo, le sue scelte culturali, la sua funzione oggi: non soltanto un’esposizione, ma una riflessione sul senso stesso dell’istituzione culturale in una fase di trasformazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Francesca Acquati: «Ascoltiamo la città per costruire insieme gres art 671»

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