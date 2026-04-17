Green Innovation | Graded alla V edizione del Forum IT

Alla quinta edizione del Forum IT, si è discusso di come l’Information Technology possa diventare un alleato chiave nella promozione della sostenibilità. Durante l’evento, sono stati presentati esempi di progetti e iniziative che mostrano come le tecnologie digitali contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale. Sono state analizzate anche le strategie adottate da aziende e istituzioni per integrare soluzioni innovative nel rispetto delle tematiche ambientali.

L’IT può essere un alleato strategico della sostenibilità e non un semplice supporto operativo. Gennaro Ardolino, Chief Innovation Officer & Chief Information Security Officer di Graded, oltre che Ceo di Janus, ha partecipato alla V edizione del Forum IT, martedì 14 aprile a Milano presso la sede di Assolombarda, portando il proprio contributo al tavolo tematico “IT & Sustainability”. Riflettori puntati sulla “Green Innovation: alla ricerca di modelli più sostenibili grazie alla tecnologia”: un confronto moderato da Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia, su come dati, piattaforme digitali e scelte organizzative possano aiutare i team a misurare meglio gli impatti, ridurre sprechi e supportare le iniziative in ambito ESG.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Forum IT & Intelligence 2026, il 14 aprile in Assolombarda edizione dedicata alla “Augmented Voice” Leggi anche: Di Amato (Maire): "A Roma green innovation district, si incontreranno ingegneria e cultura"