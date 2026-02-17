Great Wall Marathon 2026 | percorso e programma di una corsa epica

Il Great Wall Marathon 2026 si svolge il 16 maggio, dopo aver attirato atleti da tutto il mondo desiderosi di affrontare uno dei percorsi più impegnativi e suggestivi del panorama internazionale. La gara si svolge lungo tratti storici della Grande Muraglia cinese, tra salite ripide e scenari mozzafiato che rendono questa corsa un’esperienza indimenticabile. Gli organizzatori hanno preparato un percorso che mette alla prova la resistenza di ogni partecipante, offrendo anche un’occasione unica di ammirare paesaggi antichi e panorami spettacolari.

Tutte le distanze hanno un tempo massimo di completamento di 8 ore alla Great Wall Marathon 2026. La competizione si snoda tra asfalto, ghiaia e tratti di mattoni antichi, rendendo la prova particolarmente impegnativa. Il programma propone tre tipi di iscrizioni: Maratona completa – 42,195 km Mezza maratona – 21,097 km Fun Run – 8,5 km, una corsa non competitiva adatta anche ai neofiti. Si parte dall'area centrale di Yin and Yang Square, nell'antica fortezza di Huangyaguan. Il percorso si snoda tra villaggi rurali e campagne circostanti. I runner affrontano tratti collinari e naturali prima di salire su sezioni storiche della Muraglia.