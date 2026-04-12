© Biancamano e Spinetti Comunicazioni Francesca Fago Più che un triangolo amoroso, un vero e proprio quartetto di legami e sentimenti accompagnerà le vicende legali della serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento, al via questa sera su Rai 1. Accanto alla protagonista Maria Vera Ratti ci saranno in pianta stabile Alessio Lapice, Erasmo Genzini e Flavia Gatti, ma il cast vanta anche la presenza di Sebastiano Somma, Rosaria De Cicco e Margherita Di Rauso. Conosciamo i loro personaggi e scopriamo in che modo le loro vite sono destinate ad intrecciarsi. Maria Vera Ratti è Roberta. © Biancamano e Spinetti Comunicazioni Determinata, metodica e pianificatrice, Roberta non ama le incertezze.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento, i personaggi

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