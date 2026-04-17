Mateo Retegui ha subito un grave infortunio durante una partita e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua stagione si conclude anticipatamente, coinvolgendo anche eventuali ulteriori impegni in Arabia. L’attaccante, che era nel mirino di due grandi club italiani, non potrà più scendere in campo per il resto della stagione. I tempi di recupero saranno stabiliti dopo l’intervento.

Stagione finita in anticipo per l’attaccante della Nazionale nel mirino di Milan e Juve Finisce in anticipo la prima, e forse anche unica stagione in Arabia di Mateo Retegui. Il bomber della Nazionale italiana si è gravemente infortunato nel match di martedì contro l’ Al-Shabab. È stato proprio l’ex Genoa e Atalanta a siglare la rete del definitivo 2-2, che mantiene vive le speranze di qualificazione alla Champions asiatica del suo Al-Qadsiah. Retegui potrebbe toornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Retegui ha subito la frattura della tibia sinistra e sarà costretto a operarsi: l’intervento verrà eseguito martedì prossimo a Madrid, con tempi di recupero fissati in 2-3 mesi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Grave infortunio per Retegui, sarà costretto a operarsi: ecco i tempi di recupero

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