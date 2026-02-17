Napoli, 17 febbraio 2026 – Amir Rrahmani si è infortunato gravemente durante l’allenamento, peggiorando una serie di problemi muscolari che stanno colpendo la squadra. La diagnosi parla di un’emorragia importante, e il difensore rischia di stare fuori diversi mesi. La squadra ha già perso altri giocatori chiave questa stagione per infortuni simili.

Napoli, 17 febbraio 2026 - Un infortunio, l'ennesimo, molto grave: l'emorragia di guai muscolari in casa Napoli non si arresta, con Amir Rrahmani come ultima vittima in ordine cronologico. Per il kosovaro, fermatosi durante il match con la Roma e neanche in un momento banale dello stesso (causando il rigore dopo aver travolto Wesley, a sua volta finito ko), il verdetto è pesantissimo e destinato a influenzare gran parte della stagione residua degli azzurri. Le condizioni di Rrahmani e i possibili tempi di recupero. "In seguito all’infortunio accusato durante la gara contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, l'infortunio di Rrahmani è grave: la diagnosi e i tempi di recupero

Napoli, infortunio Rrahmani e Politano: quando rientrano? I tempi di recuperoNapoli informa che Amir Rrahmani e Matteo Politano sono ancora in fase di monitoraggio medico.

