Difesa dell’ambiente in programma una nuova ‘Passeggiata ecologica’ sul territorio

Domenica 8 febbraio a Poggio Renatico si terrà una nuova passeggiata ecologica, organizzata da Plastic Free con il patrocinio del Comune. L’evento invita i cittadini a partecipare per ripulire le aree verdi del paese e sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente. La giornata si svolgerà in modo semplice e diretto, con volontari che si ritroveranno per raccogliere rifiuti e fare una passeggiata all’aria aperta. Un appuntamento che punta a coinvolgere tutti, dai giovani agli adulti, per fare qualcosa di concreto per il territorio.

Si terrà domenica 8 febbraio a Poggio Renatico la ‘Passeggiata ecologica’ organizzata da Plastic Free, con la collaborazione di Clara e il patrocinio del Comune. L’iniziativa, in programma con ritrovo alle 14.30 presso il distributore del metano in via Lambertini, rappresenta un momento di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Poggio Renatico Plastic Free 'Plastic Free' torna in città e organizza una passeggiata ecologica per la raccolta dei rifiuti Al via la nuova Consulta Ambiente e Territorio: focus su sicurezza idraulica e Piano delle acque La Consulta Ambiente e Territorio di Trebaseleghe si è ufficialmente avviata, con l’obiettivo di promuovere il dibattito sulle politiche ecologiche e la tutela dell’area. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Poggio Renatico Plastic Free Argomenti discussi: Ambiente: interventi urgenti per le coste sarde dopo il ciclone Harry. Confronto tra Regione, Comuni ed esperti per la tutela ambientale; Si è svolta nell’assessorato della Difesa dell’Ambiente una riunione tecnica per la valutazione dello stato ambientale delle coste sarde dopo il passaggio del ciclone Harry; Volontari in difesa dell'ambiente; Difesa dell’ambiente, in programma una nuova ‘Passeggiata ecologica’ sul territorio. La lotta in difesa dell’ambiente. Torna il premio ’LozzBusters’ che riconosce i cittadini virtuosiPer fortuna non c’è solo chi denuncia ma anche chi, materialmente, si contrappone a questa inciviltà impegnandosi in prima persona a pulire. Per questo ci è sembrato giusto e doveroso premiare chi ... lanazione.it Le manifestazioni per la difesa dell’ambiente in tutto il mondoOggi a Parigi è cominciata la conferenza sul clima. Ieri più di mezzo milione di persone hanno manifestato in tutto il mondo per ricordare ai leader politici l’urgenza di decisioni politiche ed ... internazionale.it "Il ruolo nell’Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente rappresenta un’opportunità importante per incidere su temi strategici come la protezione del territorio, l’energia, la prevenzione del rischio idrogeologico e la difesa dell’ambiente, questioni che ri facebook Spazio e Difesa Incontro con il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana #ASI #TeodoroValente Focus sui satelliti #COSMO #SkyMed, eccellenza italiana e prassi virtuosa di cooperazione tra il Ministero della Difesa, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.