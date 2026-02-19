Ratake presenta la prima passeggiata ecologica a Noventa Padovana

Ratake ha organizzato la prima passeggiata ecologica a Noventa Padovana, a causa dell’aumento di rifiuti lungo le strade. Sabato 21 febbraio alle 15:00, cittadini e negozianti si incontreranno per una camminata lungo la via principale del paese. L’iniziativa invita tutti a partecipare e a contribuire alla pulizia dell’ambiente locale. Durante l’evento, si raccoglieranno sacchi di plastica e cartacce lasciate dai passanti. La passeggiata si svolgerà anche in presenza di volontari delle associazioni locali.

L'iniziativa nasce dall'impegno di un singolo volontario, Marco, che negli ultimi due mesi ha scelto di dedicare tempo ed energie alla pulizia della zona industriale di Camin e degli argini del Brenta. Durante questa attività si è però trovato a confrontarsi con la complessità delle competenze amministrative relative agli argini del fiume, suddivise tra i territori di Padova e Noventa Padovana. Da quella difficoltà è nata un'opportunità. Marco si è rivolto all'Ufficio Ambiente del Comune di Noventa Padovana, presentandosi come volontario di Retake. L'incontro con l'amministrazione comunale si è trasformato in un invito ufficiale a collaborare sul territorio per dare vita a un gruppo locale di cittadini volontari.