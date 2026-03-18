Nella prima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 17 marzo su Canale 5, sono scoppiate subito tensioni tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Le due si sono scambiate parole dure e sguardi carichi di ostilità, dando il via a una serie di confronti che hanno immediatamente animato il clima nella Casa. La puntata ha mostrato come le prime schermaglie abbiano preso il sopravvento.

Non è bastata nemmeno una puntata per accendere il clima dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Il debutto della nuova edizione, andato in onda martedì 17 marzo su Canale 5, ha subito regalato tensioni, sguardi taglienti e dichiarazioni tutt’altro che diplomatiche. I concorrenti hanno fatto il loro ingresso nei Lumina Studios di Roma uno dopo l’altro, inaugurando ufficialmente una stagione che si preannuncia tutt’altro che tranquilla. Ma tra emozioni, ricordi e prime dinamiche di gruppo, qualcosa è andato storto già nei primi minuti, trasformando un semplice ingresso in un caso televisivo. Uno dei momenti più attesi della serata è stato il cosiddetto “tunnel del tempo”, pensato per far rivivere ai concorrenti le tappe più importanti della loro vita e carriera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grande Fratello, subito scintille tra Antonella Elia e Adriana Volpe: volano stracci!

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