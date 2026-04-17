Stasera al Grande Fratello Vip non si svolge il consueto televoto di eliminazione, ma si vota per decidere chi tra i concorrenti accederà direttamente alla finale. I sondaggi pubblicati il 17 aprile indicano alcuni favoriti, mentre altri sono in corsa per conquistare un posto tra gli ultimi concorrenti. La serata si concentra quindi sulla scelta di chi avrà la possibilità di competere per il premio finale senza dover affrontare lo spettro dell’eliminazione immediata.

Stasera al Grande Fratello Vip non si vota per eliminare qualcuno: si vota per mandare qualcuno in finale. È la prima volta in questa edizione, e il televoto, aperto dal 14 aprile, ha messo di fronte quattro donne che in questi mesi hanno tenuto banco nella Casa più spiata d’Italia. Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo: una sola passerà direttamente all’ultimo atto. Ilary Blasi conduce la serata con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in studio. GF Vip, sondaggi del 17 aprile: chi è la prima finalista favorita dal pubblico. Chi va in finale stasera? I sondaggi online danno una risposta abbastanza netta, anche se il televoto è ancora aperto e le sorprese non sono mai da escludere.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, sondaggi del 17 aprile: chi vola in finale

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