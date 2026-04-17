Grande Fratello Vip oggi nuovo appuntamento | chi sarà il primo finalista?

Venerdì 17 aprile torna l’appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. Questa sera, i concorrenti si sfideranno in vista della finalissima e si scoprirà chi tra loro entrerà nella lista dei primi finalisti. L’evento si svolge in diretta e sarà trasmesso sui canali abituali. I telespettatori potranno seguire le dinamiche che si svilupperanno all’interno della casa più famosa della tv.

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 17 aprile, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stasera ci sarà un colpo di scena riguardo al televoto. I concorrenti, infatti, scopriranno che non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria. L’alleanza in Casa è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Tutti gli altri concorrenti si sono divisi a supporto delle tre concorrenti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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