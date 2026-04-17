Venerdì 17 aprile, su Canale 5, è andata in onda la prima serata di “Grande Fratello Vip” condotta da Ilary Blasi. Durante l’episodio, è stata annunciata la prima finalista del programma. La puntata ha visto anche un momento di tensione tra alcuni concorrenti, con la casa che si è divisa e alcuni partecipanti che si sono confrontati tra loro.

Venerdì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In Casa ancora non lo sanno, ma stasera il televoto avrà un esito spiazzante: non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria. Chi sarà? E come reagiranno gli altri scoprendolo? L’alleanza è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Provocazioni e accuse, stasera si scoprirà chi avrà la meglio.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI PROCLAMA LA PRIMA FINALISTA, LA CASA SI SPACCA

Notizie correlate

GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI TRA IL PATTO SEGRETO E IL PRIMO FINALISTAMartedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi.

Cosa ha indossato Ilary Blasi per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026Ilary Blasi è tornata al Grande Fratello Vip, è lei la conduttrice dell'edizione 2026 partita ieri sera su Canale 5.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello VIP nel vortice di nuove indiscrezioni e nuove nomination: quali? Eccole; Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli spietata e meravigliosa (10). Lo show decolla (7), ma Ilary Blasi non li sopporta più (8); Grande Fratello Vip, Ilary Blasi umilia in diretta Renato Biancardi che si sfoga nella notte; Chi veste Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: la prima finalista e un ritiroOggi venerdì 17 aprile 2026 va in onda la decima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Antonella Elia contro Adriana Volpe, chi va in finale ... libero.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 17 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiTorna il Grande Fratello Vip 2026 con la decima puntata del 17 aprile: chi sarà eliminato e chi andrà in finale? Le anticipazioni! superguidatv.it

Grande Fratello. . Francesca e Raimondo a confronto: "Devi essere obiettiva" #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Francesca-e-Raimondo-si-confrontano facebook