Martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5, torna “Grande Fratello Vip” con il conduttore Ilary Blasi. La puntata si concentra sulla rivelazione di un patto segreto tra alcuni concorrenti e sull’annuncio del primo finalista del reality. Il programma vede la partecipazione di vari personaggi famosi e si svolge in un contesto di dinamiche di gioco e strategia tra i concorrenti.

Martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Cambio di strategie e di alleanze: dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, le tre regine della Casa, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno deciso di unire le forze per arginare gli altri inquilini. Stasera il gruppo scoprirà l’esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni? Nei giorni scorsi tra Marco Berry e Antonella Elia sembrava poter nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, poi il loro rapporto è precipitato.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI TRA IL PATTO SEGRETO E IL PRIMO FINALISTA

Grande Fratello Vip, arriva il primo promo con Ilary BlasiIn queste ore su Canale 5 è andato in onda il primo promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo con Ilary Blasi.

“Tu sei fuori”. Grande Fratello Vip, l’annuncio di Ilary Blasi e il primo eliminatoLa terza puntata del Grande Fratello Vip 8 si è chiusa tra discussioni, momenti di commozione e il verdetto del televoto.