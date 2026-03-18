Cosa ha indossato Ilary Blasi per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026

Per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda ieri sera su Canale 5, Ilary Blasi ha ripreso il ruolo di conduttrice del reality. Durante l’evento, ha indossato un completo elegante e sofisticato, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media presenti. La conduttrice ha fatto il suo debutto in questa nuova edizione con un look che ha suscitato interesse tra gli spettatori.

Ilary Blasi è tornata al Grande Fratello Vip, è lei la conduttrice dell'edizione 2026 partita ieri sera su Canale 5. Cosa ha indossato per la prima attesissima puntata?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ilary Blasi, scintille con Selvaggia Lucarelli: cosa è successo prima del Grande Fratello VipNon sono soltanto i cachet dei concorrenti a far discutere attorno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip, il reality show torna in onda con Ilary Blasi: la diretta della prima puntataL’edizione 2026 del Grande Fratello VIP debutta ufficialmente martedì 17 marzo su Canale 5, segnando il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi dopo... Approfondimenti e contenuti su Ilary Blasi Temi più discussi: Cosa ha indossato Ilary Blasi per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026; Ilary Blasi, bentornata a casa al Gf Vip; Grande Fratello Vip, cos'è successo: Ilary Blasi tra gaffe e Francesco Totti, le nomination e il televoto 'Gold' ed 'Economy'; Chi veste Ilary Blasi per il Grande Fratello Vip 2026, la stylist Silvia Giacò: In questa edizione solo sobrietà. Cosa ha indossato Ilary Blasi per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026Ilary Blasi è tornata al Grande Fratello Vip, è lei la conduttrice dell'edizione 2026 partita ieri sera su Canale 5 ... fanpage.it Chi veste Ilary Blasi per il Grande Fratello Vip 2026, la stylist Silvia Giacò: In questa edizione solo sobrietàAl via la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi che torna come conduttrice. Silvia Giacò, sua stylist e costumista, ha raccontato a Fanpage.it come scelgono insieme i look e a cosa pr ... fanpage.it Ilary Blasi apre la prima puntata del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook Quando c'è Ilary Blasi a guidare il #gfvip riesce a farmi dimenticare i difetti di un reality che non sopporto. Almeno si ride, si fa caciara, (si litiga grazie a Lucarelli). Lo dicevo anche quando le davano contro per questo stile, Ilary è unica x.com