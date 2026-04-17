Grande Fratello Vip cambia giorno su Canale 5 | la novità per il pubblico

Da ilsipontino.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello Vip torna in onda su Canale 5 con una novità: cambia giorno di programmazione. Il reality, molto seguito in Italia, vede il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, contribuendo a rinnovare l’interesse del pubblico. La trasmissione ha ripreso slancio dopo un periodo di calo, grazie anche alla presenza della conduttrice. La nuova programmazione sarà comunicata prossimamente.

Il Grande Fratello Vip è tra i programmi più seguiti in questo momento in Italia. Il ritorno di Ilary Blasi ha ridato verve al reality show che sembrava aver perso lo smalto di sempre. In queste ore è stato annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda del programma. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di spostare la puntata del Grande Fratello a mercoledì 22 aprile per permettere la messa in onda della semifinale di Coppia Italia tra Inter-Como in programma martedì 21 aprile sui teleschermi di Canale 5. Una piccola variazione di palinsesto per gli amanti delle vicende con protagonisti gli inquilini della Casa più spiata d'Italia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Grande Fratello VIP - Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5

Video Grande Fratello VIP - Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5

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