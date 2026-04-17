Grande Fratello Vip 2026 stasera nuova puntata in diretta | le anticipazioni

Stasera, 17 aprile, su Canale 5, andrà in onda in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Ilary Blasi e prevede l’ingresso di alcuni concorrenti e nuove dinamiche all’interno della casa. Gli spettatori potranno seguire le vicende dei partecipanti e gli sviluppi della trasmissione durante la serata.

Stasera, 17 aprile, in prima serata su Canale 5, torna in diretta una nuova puntata del “ Grande Fratello Vip ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Cesara Buonamici, Ilary Blasy e Selvaggia Lucarelli (foto ufficio stampa) Chi sarà il primo finalista?. In Casa ancora non lo sanno, ma stasera il televoto avrà un esito spiazzante: non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria. Chi sarà? E come reagiranno gli altri scoprendolo? L’alleanza è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Grande Fratello VIP 2026: flop della prima puntata il pubblico punisce con gli ascolti

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