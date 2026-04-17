La decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 inizia con alcune novità e colpi di scena. Durante la diretta, uno dei concorrenti annuncia il suo ritiro dal gioco, lasciando gli altri partecipanti e il pubblico sorpresi. L'episodio si svolge con confronti e momenti di tensione, mentre vengono trasmesse le immagini delle ultime settimane all’interno della casa. La puntata prosegue con nuove nomination e discussioni tra i concorrenti.

17 aprile – 22:00. Breve anteprima. 17 aprile – 22:04. Incomincia la decima puntata del GFVIP. Dopo i saluti di rito alle opinioniste e agli eliminati, Ilary parla del televoto per l’elezione della prima finalista tra Alessandra, Adriana, Antonella e Lucia, che “ vede un testa a testa, sono a pochi voti l’una dall’altra “. Arriva velocemente il primo collegamento coi “ vips ” e una misteriosa busta nera “ arrivata oggi pomeriggio in casa, che vi renderà ancora più instabili “. Intanto le nominate sono nella Nuvola. “ Questa sera potrebbero volare degli stracci, abbiamo passato una settimana infernale “, anticipa la Mussolini. 17 aprile – 22:07.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta decima puntata: Nicolò si ritira

Grande Fratello Vip, Commenti a Caldo della Quarta Puntata, GionnyScandal ABBANDONA il Reality

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