Alle 22:00 di lunedì 17 aprile prende il via la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa in diretta. La puntata si apre con un breve riassunto delle dinamiche più recenti e delle eliminazioni avvenute. A seguire, i concorrenti si preparano ad affrontare nuove prove e discussioni, mentre non viene deciso un finale per due dei partecipanti, Lucia e Adriana. La serata prosegue con interventi e confronti tra i concorrenti in gara.

17 aprile – 22:00. Breve anteprima. 17 aprile – 22:04. Incomincia la decima puntata del GFVIP. Dopo i saluti di rito alle opinioniste e agli eliminati, Ilary parla del televoto per l’elezione della prima finalista tra Alessandra, Adriana, Antonella e Lucia, che “ vede un testa a testa, sono a pochi voti l’una dall’altra “. Arriva velocemente il primo collegamento coi “ vips ” e una misteriosa busta nera “ arrivata oggi pomeriggio in casa, che vi renderà ancora più instabili “. Intanto le nominate sono nella Nuvola. “ Questa sera potrebbero volare degli stracci, abbiamo passato una settimana infernale “, anticipa la Mussolini. 17 aprile – 22:07.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta decima puntata: niente finale per Lucia e Adriana

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