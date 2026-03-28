Dario Cassini, eliminato come primo concorrente dal Grande Fratello Vip 2026, è tornato nella casa per un confronto con Antonella Elia. L'incontro è avvenuto dopo il episodio noto come “pillola gate”. La puntata è stata trasmessa sui canali Mediaset, con la registrazione del momento visibile in un video diffuso online.

Dario Cassini, il primo concorrente eliminato del Grande Fratello Vip 2026, torna nella casa per un confronto con Antonella Elia dopo il “pillola gate”. Dario Cassini e Antonella Elia: scatta la pace al Grande Fratello Vip 2026. Dopo il “pillola gate” che ha tenuto banco durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2026, Dario Cassini ritorna nella casa per un faccia a faccia con Antonella Elia. Nelle precedenti puntate i due hanno litigato molto duramente coinvolgendo anche gli altri vips della casa. Dopo l’eliminazione di Dario dal gioco la situazione non era mai stata chiarita, ma l’attore ha deciso di tornare nella casa. L’obiettivo di Dario era semplice: mettere sotto sopra tutto l’armadio di Antonella Elia mentre lei era nel confessionale, ma le cose sono andate diversamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Dario Cassini torna nella casa: pace fatta con Antonella Elia | Video Mediaset

Articoli correlati

Grande Fratello Vip 2026, scontro tra Dario Cassini e Antonella Elia nella casa | Video MediasetNella casa del Grande Fratello 2026 la convivenza comincia a farsi sentire ed immancabilmente scattano le prime incomprensioni.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, scoppia il “pillola gate” tra Dario Cassini e Antonella Elia | Video Mediaset

Contenuti e approfondimenti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, un reality che non ha più senso tra celebrities che sono promesse mancate e meccanismi logorati; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grande Fratello Vip, pagelle: Selvaggia Lucarelli perfida e preziosa (9), Adriana Volpe noiosa (4), Ilary Blasi non merita ascolti flop (8).

Ilary Blasi, parole scomode su Totti in diretta tv. Cala il gelo al Grande Fratello VipIl calcio e Francesco Totti al centro della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, l'intervento di Cesara Buonamici infastidisce Ilary Blasi ... corrieredellosport.it

Chi veste Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026Ilary Blasi ridefinisce il suo stile al GF Vip 2026 tra minimalismo sofisticato, linee pulite e dettagli iconici: tutti i look, puntata dopo puntata, raccontano una nuova eleganza ... dilei.it

a dispetto di quanto anticipato oggi pomeriggio , niente partenza anticipata per il Grande Fratello VIP - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com