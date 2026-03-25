Grande Fratello Vip 2026 il confronto tra Antonella Elia e l’ex fidanzato Pietro | continua la fiction | Video Mediaset

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia ha affrontato un confronto con l’ex fidanzato Pietro, che si è presentato improvvisamente davanti alle telecamere. L’incontro si è concentrato sul loro passato comune, con scambi di battute tra i due protagonisti. Il pubblico ha assistito a un confronto diretto, registrato in diretta e trasmesso durante la trasmissione.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2026 parla dell’ ex fidanzato Pietro che si presenta a sorpresa per un faccia a faccia. La Elia non reagisce molto bene per poi scoppiare a piangere. Grande Fratello Vip 2026: Antonella Elia sull’ex Pietro: “ti voglio bene, ma è finita”. Nella casa del GF VIP 2026, Antonella Elia apre il suo cuore parlando della storia d’amore con l’ex fidanzato Pietro. “ Secondo me non mi ha mai amato, ci sono stati troppi problemi, incomprensioni colossali e comunque secondo me ha sempre prevalso un pò la fiction, siam sempre stati parte di un gran chiacchiericcio, mostrarci. Ovviamente ci sono state cose belle, ma nell’intimità sono successe cose brutte perciò ho detto basta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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