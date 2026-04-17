Venerdì 17 aprile 2026 va in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata, si discuterà di eventuali decisioni riguardanti l’eliminazione di uno dei concorrenti, con particolare attenzione alla possibile uscita di Nicolò Brigante dal gioco. La puntata prevede anche momenti di confronto tra i partecipanti e aggiornamenti sulla dinamica del reality.

Anticipazioni decima puntata di venerdì 17 aprile 2026. Decimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Anche se i concorrenti ancora non lo sanno, il televoto avrà un esito spiazzante: non ci sarà, infatti, un eliminato ma verrà eletta la prima finalista dell’edizione tra le nominate Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo. Intanto, già dalla diretta di martedì scorso, è finita la singolare alleanza tra tre delle nominate: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Tra di loro è di nuovo scontro aperto. Tra provocazioni e accuse, stasera si scoprirà, dunque, chi avrà la meglio.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni decima puntata: Nicolò Brigante abbandonerà il gioco?

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