Grande Fratello Vip Nicolò Brigante vuole abbandonare il gioco | il motivo

All’interno del Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha annunciato la volontà di lasciare il programma. La decisione è stata comunicata durante una delle serate di trasmissione, suscitando reazioni tra gli altri concorrenti e i telespettatori. La sua intenzione di abbandonare il gioco si è verificata in un momento di tensione, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media dedicati allo spettacolo.

Le vicende all'interno del Grande Fratello Vip continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. L'ultima puntata del realty show andata in onda ieri 14 aprile ha registrato meno di 2 milioni di telespettatori per uno share del 15%, non riuscendo a superare la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda una replica de Il Commissario Montalbano che ha registrato il 15,80%. Nonostante questo, la diretta ha visto momenti di grande tensioni e l'eliminazione di Blu Barbara Prezia. Un'uscita che ha colpito fortemente sia Nicolò Brigante che Renato Biancardi, con cui l'ultima eliminata del Grande Fratello Vip aveva stretto un grande legame.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Se il Grande Fratello VIP non brilla, deludono anche gli ascolti di Belve. Rai 1 va in replica ma questo non aiuta Francesca Fagnani. Sui social spopolano le sue Belve ma in tv i numeri sono bassi https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/bo - facebook.com facebook