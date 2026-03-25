Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026 si è verificato un diverbio tra due concorrenti, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Il motivo dello scontro riguarda una sveglia usata al mattino per assumere delle pillole. È successo un acceso confronto tra le due partecipanti, che si sono trovate in disaccordo sulla gestione della sveglia.

Scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026. Il motivo? Una sveglia mattutina per delle pillole! Scopriamo cosa è successo. GF Vip 2026, lite Adriana Volpe e Alessandra Mussolini per la sveglia delle 8. Alessandra Mussolini e Adriana Volpe hanno discusso nella casa del Grande Fratello Vip 2026 per una sveglia. Ogni mattina alle 8.00 una voce del GF sveglia Alessandra Mussolini per assumere delle pillole, ma la Volpe puntualmente viene svegliata. “ Tutte le mattine alle 8.00 si sente una voce che sveglia Alessandra, fatto sta che noi andiamo a dormire molto tardi e quando sento il suo nome non dormo più. Io gentilmente in quella nottate le ho detto: ‘ho due ipotesi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini divise da una “sveglia” | Video Mediaset

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