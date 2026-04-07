Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro | il ballo della passione | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini sono stati protagonisti di un momento di ballo condiviso. L'evento ha attirato l'attenzione dei partecipanti e dei telespettatori, creando un'interazione tra i due concorrenti. La scena è stata diffusa tramite un video trasmesso da Mediaset. Nessuna altra informazione su eventuali sviluppi o reazioni ufficiali è stata comunicata al momento.

Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini: nasce una nuova simpatia nella casa del Grande Fratello Vip 2026 a colpi di ballo! Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini: il ballo della passione. Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 gli equilibri cambiano sempre. E’ il caso di Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini che, complice un ballo, si avvicinano scoprendo una simpatia reciproca. Dopo settimane di incomprensioni e a volte anche di discussioni, Raimondo e Alessandra si sono ammorbiditi sulle note di un passo doble. “ Da quel momento con Raimondo mi sono ammorbidita, mi piace, è stato un momento bello, liberatorio ” – dice la Mussolini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande Fratello Vip 2026, Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro: “Prima ti giudicavo nel ballo, ora…” | Video MediasetPrimo scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip 2026.

Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Paola Caruso: scintille al Grande Fratello Vip 2026Roma, 17 marzo 2026 - Che sia consapevole del proprio personaggio e sappia sfruttarlo al meglio è chiaro.

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