Un nuovo docufilm offre uno sguardo sui laboratori nascosti dietro le grandi firme della moda italiana, tra Valentino, Cucinelli e Fendi. Il film mostra il processo di lavorazione e i talenti emergenti che contribuiscono a mantenere vivo il settore, lontano dai riflettori e dai palcoscenici delle sfilate. Si tratta di un viaggio tra le realtà artigianali e creative che rappresentano il cuore della moda nel paese.

Il docufilm di Camera Nazionale della Moda Italiana che svela i laboratori formativi di otto maison italiane, da Valentino a Cucinelli, dove nascono i nuovi talenti dell'alta moda Lontano dai flash dei fotografi, dal clamore delle fashion week e dalle vetrine scintillanti del Quadrilatero, esiste un motore silenzioso che tiene in vita il vero prestigio della moda italiana. Sono le mani sartoriali, gli occhi attenti alle cuciture e la trasmissione di un “saper fare” che rischiava di svanire con il ricambio generazionale. Per raccontare questa eccellenza nascosta, la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ha scelto il linguaggio cinematografico, lanciando in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 il docufilm Grand Tour.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grand Tour, da Valentino a Cucinelli e Fendi: viaggio nei laboratori dove nascono i talenti di domani, il docufilm sul dietro le quinte della moda italiana

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