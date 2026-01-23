il padre della moda italiana brunello cucinelli e simona ventura ricordano valentino

Valentino Garavani, icona della moda italiana, è stato ricordato da Brunello Cucinelli e Simona Ventura in occasione del suo funerale a Roma. La cerimonia ha suscitato un profondo rispetto, sottolineando l’importanza della sua eredità nel mondo della moda. Un momento di commozione condiviso da molte persone che hanno voluto rendere omaggio a uno dei protagonisti della creatività italiana.

AGI - Un lungo applauso ha salutato il feretro di Valentino Garavani all’uscita della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Migliaia le persone presenti ai funerali del grande stilista simbolo della moda italiana nel mondo. Molti i personaggi dello spettacolo e le star internazionali che hanno partecipato alle esequie. Simona Ventura ricorda i "magnifici vestiti rossi per l'Isola" . "Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l 'Isola dei Famosi e invece lo ha fatto: tutte le puntate una serie di vestiti rossi magnifici, che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici", ha detto Simona Ventura, arrivando ai funerali. 🔗 Leggi su Agi.it

È stato il padre fondatore, sicuramente insieme al signor Giorgio Armani e a Versace, della moda italiana. Un uomo garbatissimo, educatissimo, gentilissimo. Un grande artista.

Oggi è un omaggio a un grande stilista, ma soprattutto a un grande genio del Novecento. Direi anche un padre della moda italiana. Lo ha detto Brunello Cucinelli arrivando ai funerali di Valentino Garavani.

