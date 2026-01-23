Il padre della moda italiana Brunello Cucinelli e di Simona Ventura ricordano Valentino
Valentino Garavani, iconico stilista e figura di rilievo nel mondo della moda italiana, è stato ricordato con rispetto e gratitudine da figure come Brunello Cucinelli e Simona Ventura. La cerimonia a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ha visto un commosso saluto pubblico, testimonianza della sua influenza e del suo lascito nel panorama culturale e artistico del nostro Paese.
AGI - Un lungo applauso ha salutato il feretro di Valentino Garavani all’uscita della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Migliaia le persone presenti ai funerali del grande stilista simbolo della moda italiana nel mondo. Molti i personaggi dello spettacolo e le star internazionali che hanno partecipato alle esequie. Simona Ventura ricorda i "magnifici vestiti rossi per l'Isola" . "Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l 'Isola dei Famosi e invece lo ha fatto: tutte le puntate una serie di vestiti rossi magnifici, che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici", ha detto Simona Ventura, arrivando ai funerali. 🔗 Leggi su Agi.it
È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare”Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento a 93 anni a Roma.
Cucinelli: Valentino padre della moda italiana con Armani e VersaceRoma, 23 gen. (askanews) - È stato il padre fondatore, sicuramente insieme al signor Giorgio Armani e a Versace, della moda italiana. Un uomo garbatissimo, educatissimo, gentilissimo. Un grande artis ... quotidiano.net
