Il padre della moda italiana Brunello Cucinelli e di Simona Ventura ricordano Valentino

Valentino Garavani, iconico stilista e figura di rilievo nel mondo della moda italiana, è stato ricordato con rispetto e gratitudine da figure come Brunello Cucinelli e Simona Ventura. La cerimonia a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ha visto un commosso saluto pubblico, testimonianza della sua influenza e del suo lascito nel panorama culturale e artistico del nostro Paese.

